Если длину прямоугольника уменьшить на 4 см, а ширину увеличить на 5 см ,то получится квадрат , площадь которого больше площади прямоугольника на 40 квадратных см . Найти площ адь прясоугольника.
Если длину прямоугольника уменьшить на 4 см, а ширину увеличить на 5 см ,то получится квадрат , площадь которого больше площади прямоугольника на 40 квадратных см . Найти площ адь прясоугольника.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х длина прямоугольника, у- ширина прямоугольника, то ху- площадь прямоугольника , (х-4)(у+5) площадь квадрата. (Х-4)(у+5)-ху=40. Ху-4у+5х-20-ху=40 стороны квадрата равны, поэтому 5х-4у=60. х-4=у+5. У= х-9. Подставляем это выражение в предпоследнее: 5х-4(х-9)=60. 5х-4х+36=60 Х=24см- длина прямоугольника, то 24-9=15 см ширина прямоугольника, то 24*15=360 см2 площадь прямоугольника.