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Если х gt; 1, значит ли это, что x gt; 1?
Если х gt; 1, значит ли это, что x gt; 1?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X^2>1 значит х>1 и х>-1
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