Если идти по прямой то от дома до моста 120 шагов длина моста 80 шагов,а от дома до магазина 240 шагов узнай Каким может быть расстояние от магазина до Моста если дом мост, и магазин находятся на одной улице

Математика

Если идти по прямой то от дома до моста 120 шагов длина моста 80 шагов,а от дома до магазина 240 шагов узнай Каким может быть расстояние от магазина до Моста если дом мост, и магазин находятся на одной улице

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