Если из 1/6 части неизвестного числа вычесть 15,5, то получится две целые две третих.Найдите 0,3 часть неизвестного числа

Математика

Если из 1/6 части неизвестного числа вычесть 15,5, то получится две целые две третих.Найдите 0,3 часть неизвестного числа

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