Если из 1/6 части неизвестного числа вычесть 15,5, то получится две целые две третих.Найдите 0,3 часть неизвестного числа
Математика
Если из 1/6 части неизвестного числа вычесть 15,5, то получится две целые две третих.Найдите 0,3 часть неизвестного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х/6-15.5=2 2/3 х/6=2 2/3+15 5/10= 2 2/3+15 1/2= 17 (4+3)/6=17 7/6= 18 1/6 х/6= 109/6, х=109. 0.3х=109*0.3= 32.7
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