Если из первого числа вычесть сумму второго и третьего, а результат увеличить в 12 ??аз, то получится 2899.968. Найдите все числа, если третье в 5 раз. Меньше второго, а первое в 13 раз больше второго.

Гость: Гость:

Объясню всё подробно) Если третье число в 5 раз меньше второго, а второе в 13 раз меньше первого, то первое число в 13*5 = 65 раз больше, чем третье. Тогда сумма второго и третьего чисел будет в 5 + 1 = 6 раз больше третьего. Если из первого числа, которое в 65 раз больше третьего, вычесть эту сумму, то мы получим результат, который в 65 - 6 = 59 раз больше третьего числа. А если мы увеличим этот результат в 12 раз, то получим число, которое больше третьего в 12*59 = 708 раз. Так как в результате мы получили число, равное 2899,968, то третье число равно 2899,968: 708 = 4,096. Второе число в пять раз больше, т.е. 4,096 * 5 = 20,48. И, наконец, первое число в 13 раз больше его, т.е. 20,48*13 = 266,24