Если к имени существительному можно поставить слова он мой, то существительное относится к? Если к имени существительному можно поставить слово _________ , то существительное относится к женскому роду. Если к имени существите...
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Если к имени существительному можно поставить слова он мой, то существительное относится к? Если к имени существительному можно поставить слово _________ , то существительное относится к женскому роду. Если к имени существительному можно поставить слова _________ , то существительное относится к среднему роду.
Ответ(ы):
Гость:
Если к имени существительному можно поставить слова он мой,то существительное относится к мужскому роду. Если к имени существительному можно поставить слово моя,то существительное относится к женскому роду. Если к существительному можно помтавить слова оно моё, то существительное относится к среднему роду.
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