Если к имени существительному можно поставить слова он мой, то существительное относится к? Если к имени существительному можно поставить слово _________ , то существительное относится к женскому роду. Если к имени существите...

Русский язык

Если к имени существительному можно поставить слова он мой, то существительное относится к? Если к имени существительному можно поставить слово _________ , то существительное относится к женскому роду. Если к имени существительному можно поставить слова _________ , то существительное относится к среднему роду.

Автор: Гость