Если (х0;у0)-решение системы уравнения в системе log4(x)-log4(y)=0 x2-5y2+4=0, тогда x0+y0=? на фото ??3 если не понятно
Алгебра
Если (х0;у0)-решение системы уравнения в системе log4(x)-log4(y)=0 x2-5y2+4=0, тогда x0+y0=? на фото ??3 если не понятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
㏒4 (x) -㏒4 (y)=0 ⇔ x=y , x bolše čem 0, y tože bolše čem 0 (㏒4 (x) -㏒4 (y)=㏒4 (x/y) ㏒4 (x/y)=0 ⇔ x/y=1 ⇒ x=y) x²-5y²+4=0, x²-5x²+4=0, -4x²+4=0, 4x²=4,x²=1, /x/=1 x=1, x=-1 net rešeniem x=1,y=1, x+y=2 ======
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