Если (х0;у0)-решение системы уравнения в системе log4(x)-log4(y)=0 x2-5y2+4=0, тогда x0+y0=? на фото ??3 если не понятно

Алгебра

Если (х0;у0)-решение системы уравнения в системе log4(x)-log4(y)=0 x2-5y2+4=0, тогда x0+y0=? на фото ??3 если не понятно

Автор: Гость