Если хочешь, чтобы умножение было с некоторым удивлением, то есть в произведении получилось 111111 или 222222, или 333333, и так до 999999, то умножай 777 на 143 и будет 111111. А когда 143 умножишь на 2 и результат умножишь на...

Математика

Если хочешь, чтобы умножение было с некоторым удивлением, то есть в произведении получилось 111111 или 222222, или 333333, и так до 999999, то умножай 777 на 143 и будет 111111. А когда 143 умножишь на 2 и результат умножишь на 777, то получишь 222222, и т.д. Получи описанным способом произведения от 333333 до 999999. ￼

Автор: Гость