Если хочешь, чтобы умножение было с некоторым удивлением, то есть в произведении получилось 111111 или 222222, или 333333, и так до 999999, то умножай 777 на 143 и будет 111111. А когда 143 умножишь на 2 и результат умножишь на...
Математика
Если хочешь, чтобы умножение было с некоторым удивлением, то есть в произведении получилось 111111 или 222222, или 333333, и так до 999999, то умножай 777 на 143 и будет 111111. А когда 143 умножишь на 2 и результат умножишь на 777, то получишь 222222, и т.д. Получи описанным способом произведения от 333333 до 999999. ￼
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143*3*777=333333 143*4*777=444444 143*5*777=555555 143*6*777=666666 143*7*777=777777 143*8*777=888888 143*9*777=999999
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