Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. С??гласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. Помогите пожалуйста!!!!!
Обществознание
Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. С??гласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. Помогите пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я согласен с автором. Чтобы разбогатеть нужен начальный капитал. А чтобы заработать начальный капитал нужно экономить. Все просто)
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