Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. С??гласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. Помогите пожалуйста!!!!!

Обществознание

Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. С??гласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. Помогите пожалуйста!!!!!

Автор: Гость