Если коэффициент эластичности спроса по цене равен ЕР = –1,5, а коэффициент эластичности спроса по доходу ER = 2, то на сколько уве-личится спрос при снижении цены на 4 % и росте дохода на 1 %?
Экономика
Если коэффициент эластичности спроса по цене равен ЕР = –1,5, а коэффициент эластичности спроса по доходу ER = 2, то на сколько уве-личится спрос при снижении цены на 4 % и росте дохода на 1 %?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Изменение спроса за счет цены: (-1,5) * (-4%) = 6%. Изменение спроса за счет увеличения доходов населения: 2*1% = 2%. Общее изменение спроса составит: 6% + 2% = 8%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Составь 2-3 предложения со словами мембрана цитоплазма яйцеклктка сперматозоид оплодотворение хлоропласт орган
Математика
Физика
Поезд отойдя от станции,прошел путь 562,5 м .Сколько времени потребавалось для того,??сли он двигался с ускорением 5м\с2
Русский язык