Если коэффициент эластичности спроса по цене равен ЕР = –1,5, а коэффициент эластичности спроса по доходу ER = 2, то на сколько уве-личится спрос при снижении цены на 4 % и росте дохода на 1 %?

Экономика

Если коэффициент эластичности спроса по цене равен ЕР = –1,5, а коэффициент эластичности спроса по доходу ER = 2, то на сколько уве-личится спрос при снижении цены на 4 % и росте дохода на 1 %?

Автор: Гость