Если кусок алюминиевой проволоки расклепать на наковальне или быстро изгибать в ??дном и том же месте то в одну, то в другую сторону, то это место сильно нагревается. Объясните явление.

Физика
Если кусок алюминиевой проволоки расклепать на наковальне или быстро изгибать в ??дном и том же месте то в одну, то в другую сторону, то это место сильно нагревается. Объясните явление.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время удара атомы алюминию двигаються и пройсходит трения атомов, от трения как мы знаем возникает тепло.
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