Если кусок алюминиевой проволоки расклепать на наковальне или быстро изгибать в ??дном и том же месте то в одну, то в другую сторону, то это место сильно нагревается. Объясните явление.

Физика

Если кусок алюминиевой проволоки расклепать на наковальне или быстро изгибать в ??дном и том же месте то в одну, то в другую сторону, то это место сильно нагревается. Объясните явление.

Автор: Гость