Если магнитный поток через проводящий контур увеличивается на 0.02 Вб в результате изменения тока в контуре с 4 А до 8 А, то индуктивность контура равна?
Физика
Если магнитный поток через проводящий контур увеличивается на 0.02 Вб в результате изменения тока в контуре с 4 А до 8 А, то индуктивность контура равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DФ=L*dI L=dФ/dI=0,02/(8-4)=0,005 Гн
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