Если магнитный поток через проводящий контур увеличивается на 0.02 Вб в результате изменения тока в контуре с 4 А до 8 А, то индуктивность контура равна?

Физика

Если магнитный поток через проводящий контур увеличивается на 0.02 Вб в результате изменения тока в контуре с 4 А до 8 А, то индуктивность контура равна?

Автор: Гость