Если мать ребенка дальтоник, а отец здоров, то ребенок неизбежно будет дальтонико?? если: А) дочь Б) сын В) никогда Г) в любом случае
Биология
Если мать ребенка дальтоник, а отец здоров, то ребенок неизбежно будет дальтонико?? если: А) дочь Б) сын В) никогда Г) в любом случае
Ответ(ы):
Гость:
б) сын- мальчик-дальтоник.
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