Если мать ребенка дальтоник, а отец здоров, то ребенок неизбежно будет дальтонико?? если: А) дочь Б) сын В) никогда Г) в любом случае

Биология

Если мать ребенка дальтоник, а отец здоров, то ребенок неизбежно будет дальтонико?? если: А) дочь Б) сын В) никогда Г) в любом случае

Автор: Гость