Если можно вычислить значение разности первых слагаемых и значение разности вторых слагаемых.то в результате сложения этих значений получается такое же число ,что и при вычитании суммы из суммы. (20+8) -(10+6)
Математика
Если можно вычислить значение разности первых слагаемых и значение разности вторых слагаемых.то в результате сложения этих значений получается такое же число ,что и при вычитании суммы из суммы. (20+8) -(10+6)
Ответ(ы):
Гость:
20-10=10+8-6=12 20+8=28-10+6=28-16=12
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