Если можно вычислить значение разности первых слагаемых и значение разности вторых слагаемых.то в результате сложения этих значений получается такое же число ,что и при вычитании суммы из суммы. (20+8) -(10+6)

Математика

Если можно вычислить значение разности первых слагаемых и значение разности вторых слагаемых.то в результате сложения этих значений получается такое же число ,что и при вычитании суммы из суммы. (20+8) -(10+6)

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