Если на первичную обмотку трансформатора подаётся напряжение 220В то на вторичной обмотке при холостом ходе получается напряжение 130В. Число витков в первичной обмотке равно 400. Определить число витков во вторичной обмотке, е...
Физика
Если на первичную обмотку трансформатора подаётся напряжение 220В то на вторичной обмотке при холостом ходе получается напряжение 130В. Число витков в первичной обмотке равно 400. Определить число витков во вторичной обмотке, если поток рассеяния составляет 3.8%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 250 но ет не точный ответ
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