Если на тело действует две силы по 14 Н каждая с углом 120 между ними, то модуль третьей силы, после приложения которой тело переходит в состояние покоя или равномерного, прям олинейного движения, равен: 1). 10 Н 2). 21 Н 3). 7 Н 4). 14 5). 28 Н