Если незвеное чсло увелиить на2/5 части того же числа то получим 20.Найдите неизвестное число
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Если незвеное чсло увелиить на2/5 части того же числа то получим 20.Найдите неизвестное число
Ответ(ы):
Гость:
Х +2/5х =20 7/5х =20 х=100/7
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