Если ответите получите 15 баллов! Не вычисляя, укажите правую часть равенства (96 - 72) : 6=... . 1) 96:6-72 2) 96:6+72:6 3) 96:6 – 72:6 4) 96 – 72: 6
Математика
Если ответите получите 15 баллов! Не вычисляя, укажите правую часть равенства (96 - 72) : 6=... . 1) 96:6-72 2) 96:6+72:6 3) 96:6 – 72:6 4) 96 – 72: 6
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Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100