Если отзадуманного отнять 7 получиную разность умножить на 23 а затем к произведению прибавить 61 получается 77 какое задуманное число
Разное
Если отзадуманного отнять 7 получиную разность умножить на 23 а затем к произведению прибавить 61 получается 77 какое задуманное число
Ответ(ы):
Гость:
77-61=16 16:23=0,7 7+0,7=7,7
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