Если отзадуманного отнять 7 получиную разность умножить на 23 а затем к произведению прибавить 61 получается 77 какое задуманное число

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Если отзадуманного отнять 7 получиную разность умножить на 23 а затем к произведению прибавить 61 получается 77 какое задуманное число

Автор: Гость