Если площадь прямоугольника равна 100 см2, а длина одной его стороны 25 см, то длина д??угой стороны прямоугольника 4 см. верно?

Математика

Если площадь прямоугольника равна 100 см2, а длина одной его стороны 25 см, то длина д??угой стороны прямоугольника 4 см. верно?

Автор: Гость