Если площадь прямоугольника равна 100 см2, а длина одной его стороны 25 см, то длина д??угой стороны прямоугольника 4 см. верно?
Математика
Если площадь прямоугольника равна 100 см2, а длина одной его стороны 25 см, то длина д??угой стороны прямоугольника 4 см. верно?
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