Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?

Алгебра
Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5:2=2,5 мин.10-2,5=7,5мин он 7,5+7,5=15мин идет Петя от дома до школы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время знаменитого походы Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за сутки за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средн...
Ответить
Русский язык
Выпиши слова в котором 5 звуков 6 букв 2 слова 1 слог ударный все согласные звуки звонкие
Ответить
Русский язык
Что такое лингвистические и экстралингвистические признаки текста? Дайте пожал??йта определение
Ответить
Литература
Что означает словосочетание - "Сокровенная правда"
Ответить
Математика
Как найти периметр 3 способами
Ответить