Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?

Алгебра

Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?

Автор: Гость