Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?
Алгебра
Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько минут Петя идет от дома до школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5:2=2,5 мин.10-2,5=7,5мин он 7,5+7,5=15мин идет Петя от дома до школы
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