Если при сложении двух натуральных чисел на конце первого числа поставить лишн??й ноль, то вместо 100 получится 955. Чему равно первое слагаемое?

Математика
Если при сложении двух натуральных чисел на конце первого числа поставить лишн??й ноль, то вместо 100 получится 955. Чему равно первое слагаемое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+в=100 а+в*10=955 а=100-в 100-в+10в=955 а=100-в 9в=855 а=100-в в=95 а=100-95=5 в=95 ответ: первое слогаемое = 95
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