Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение тела от положения равновесия равно?

Физика

Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение тела от положения равновесия равно?

Автор: Гость