Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение тела от положения равновесия равно?
Физика
Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение тела от положения равновесия равно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо полагать, начальное смещение будет: А * синус ( фи0) = 10 * синус(п/6) = 10 * 0,5 = 5 см.
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