Если температура в комнате 16 градусов то нам не холодно но если войти в воду темпе??атура которая 20 градусов то мы ощущаем холод почему
Физика
Если температура в комнате 16 градусов то нам не холодно но если войти в воду темпе??атура которая 20 градусов то мы ощущаем холод почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причин две. 1. У воды НАМНОГО большая удельная теплоёмкость, чем у воздуха. Поэтому наше тело отдаёт НАМНОГО больше тепла. 2. У воды гораздо выше теплопроводность, чем у воздуха. Поэтому тепло в воде отдаётся гораздо быстрее.
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