Если температура в комнате 16 градусов то нам не холодно но если войти в воду темпе??атура которая 20 градусов то мы ощущаем холод почему

Физика

Если температура в комнате 16 градусов то нам не холодно но если войти в воду темпе??атура которая 20 градусов то мы ощущаем холод почему

Автор: Гость