Если тут подлежащее и сказуемое? -скучно ему одному. принесли книгу с картинками. хорошие у Юры друзья.

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Если тут подлежащее и сказуемое? -скучно ему одному. принесли книгу с картинками. хорошие у Юры друзья.

Автор: Гость