Если тут подлежащее и сказуемое? -скучно ему одному. принесли книгу с картинками. хорошие у Юры друзья.

Русский язык
Если тут подлежащее и сказуемое? -скучно ему одному. принесли книгу с картинками. хорошие у Юры друзья.
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Автор: Гость
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Гость:
Принесли,друзья -сказуемое и подлежащее
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