Если в Москве 20 часов то сколько время будет в Магадане?

Если в Москве 20 часов то сколько время будет в Магадане?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Разница во времени москвы и магадана в 07:00 20.00 + 07.00 = 03.00
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