Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первоначальная десятичная дробь, тогда 1000х - дробь, полученная при переносе запятой вправо на три знака. 1000х - х = 799,2 999х = 799,2 х = 799,2 : 999 х = 0,8 - первоначальная десятичная дробь. Ответ: 0,8.
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