Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.

Математика

Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.

Автор: Гость