Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо, то она увеличится на 15,92. Найдите эту дробь.

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Допустим, надо перенести запятую на один знак вправо , значит , дробь увеличится в 10 раз. Пусть х - дробь была, а 10х -дробь стала после перенесения запятой. Известно, что после перенесения запятой дробь увеличится на 15,93 Составим уравнение: 10х-х=15,93 9х=15,93 Х=1,77 - это данная дробь Проверим: 1,77*10=17,7 17,7-1,77=15,93