Если все книги,что стоят в шкафу,разложить в 7 стопок по 10 книг в каждую,то останется еще 2 книги.Сколько получится стопок,если все книги разложить в стопки по 12 книг в каждую?

Математика
Если все книги,что стоят в шкафу,разложить в 7 стопок по 10 книг в каждую,то останется еще 2 книги.Сколько получится стопок,если все книги разложить в стопки по 12 книг в каждую?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*10=2=72-всего книг 2)72*12=6-стопок получится, если разложить по 12 книг
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