Если все книги,что стоят в шкафу,разложить в 7 стопок по 10 книг в каждую,то останется еще 2 книги.Сколько получится стопок,если все книги разложить в стопки по 12 книг в каждую?

Математика

Если все книги,что стоят в шкафу,разложить в 7 стопок по 10 книг в каждую,то останется еще 2 книги.Сколько получится стопок,если все книги разложить в стопки по 12 книг в каждую?

Автор: Гость