Если Вы согласны с утверждением, напишите в лист ответов «Да», если не согласны - ??Нет». 1.Концентрация производства происходит при консолидации управления предприятием в одних руках? 2.Фактическая себестоимость услуги отр...

Экономика

Если Вы согласны с утверждением, напишите в лист ответов «Да», если не согласны - ??Нет». 1.Концентрация производства происходит при консолидации управления предприятием в одних руках? 2.Фактическая себестоимость услуги отражает планируемые организацией затраты на производство и реализацию услуги? Выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа. 1.Установка отдела маркетинга коммерческого предприятия «В связи с 20-летием компании, провести в течение шести месяцев рекламную кампанию с целью продвижения на рынок новой продукции» относится… 1) к политике коммерческого предприятия; 2) к стратегии коммерческого предприятия; 3) к тактике коммерческого предприятия; 4) к производственным планам коммерческого предприятия. 2.Коэффициент отношения заёмного капитала к собственному… 1) характеризует степень защищённости кредиторов от недобросовестных плательщиков; 2) показывает степень финансовой самостоятельности; 3) определяет рентабельность; 4) отражает отдачу на вложенный акционером капитал 3.Для анализа деятельности предприятия в сфере сбыта используют показатель… 1) себестоимость единицы продукции (услуги); 2) объем реализуемой продукции; 3) выручка от реализации; 4) коэффициент устойчивости номенклатуры 4.Десять граждан Российской Федерации решили создать фирму для получения прибыли в сфере Интернет-технологий. Предполагается, что акции фирмы, будет предложено все желающим приобрести путем открытой подписки. Какую организационно-правовую форму необходимо выбрать учредителям при регистрации фирмы? 1) Открытое акционерное общество. 2) Акционерное общество. 3) Общество с ограниченной ответственностью. 4) Публичное акционерное общество. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость