Если высота опущенная из вершины и треугольника и делит его на две равные части то докажите что этот треугольник является равнобедренном .

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Если высота опущенная из вершины и треугольника и делит его на две равные части то докажите что этот треугольник является равнобедренном .

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