Если задуманное число умножить на 7 , из полученного произведения вычесть 23 , а зат??м разделить на 6 , то получится -19. Какое число задуманное ?

Алгебра
Если задуманное число умножить на 7 , из полученного произведения вычесть 23 , а зат??м разделить на 6 , то получится -19. Какое число задуманное ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делай обратные действия то есть так:-19*6+23:7
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