Если задуманное число умножить на 7 , из полученного произведения вычесть 23 , а зат??м разделить на 6 , то получится -19. Какое число задуманное ?

Алгебра

Если задуманное число умножить на 7 , из полученного произведения вычесть 23 , а зат??м разделить на 6 , то получится -19. Какое число задуманное ?

Автор: Гость