Если закачать в сосуд кислород разной концентрации,но одним давлением,смешается ??и он,или будет слоями
Физика
Если закачать в сосуд кислород разной концентрации,но одним давлением,смешается ??и он,или будет слоями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород не смешается
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