Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый, получится другое слово: Кабан. найдите еще одно такое слово. А) Лунка Б) Пальто В) Марка Г) Арфа Д) Скала
Русский язык
Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый, получится другое слово: Кабан. найдите еще одно такое слово. А) Лунка Б) Пальто В) Марка Г) Арфа Д) Скала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ "Д",будет "Ласка"
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