Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый, получится другое слово: Кабан. найдите еще одно такое слово. А) Лунка Б) Пальто В) Марка Г) Арфа Д) Скала

Русский язык

Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый, получится другое слово: Кабан. найдите еще одно такое слово. А) Лунка Б) Пальто В) Марка Г) Арфа Д) Скала

Автор: Гость