Если женятся здоровые мужчина и женщина могут ли они иметь гемофилика сына. Написать генотипы родителей и сына

Биология
Если женятся здоровые мужчина и женщина могут ли они иметь гемофилика сына. Написать генотипы родителей и сына
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение xHxh (женщина) скрещаваем с xHy (мужчина) получаем: xHxH ;  xHy  ;  xhxH ;  xhy. вероятность того что у них родится сын гемофилик 25 %  сын гемофик - xhy   объяснение некоторых моментов: женщина - носитель гемофилии ген гемофилии находся в X хромосоме. Если мужчина болен гемофилией то у него бедет такой генотип: xhy. А так как в задачи дан здоровый то генотип: xHy   
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