Если женятся здоровые мужчина и женщина могут ли они иметь гемофилика сына. Написать генотипы родителей и сына
Биология
Если женятся здоровые мужчина и женщина могут ли они иметь гемофилика сына. Написать генотипы родителей и сына
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение xHxh (женщина) скрещаваем с xHy (мужчина) получаем: xHxH ; xHy ; xhxH ; xhy. вероятность того что у них родится сын гемофилик 25 % сын гемофик - xhy объяснение некоторых моментов: женщина - носитель гемофилии ген гемофилии находся в X хромосоме. Если мужчина болен гемофилией то у него бедет такой генотип: xhy. А так как в задачи дан здоровый то генотип: xHy
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