Эссе эссе на тему:моя роль в семейном бюджете (значительно/незначительно,7-15 предложений)

К сожалению, на данный момент моя роль в семейном бюджете незначительная. Я ученик 7 класса, поэтому возможности влиять на семейный бюджет нет. Хотя мне бы хотелось помогать и увеличивать наш бюджет. А пока из-за меня он только уменьшается. Поэтому могу сказать, что в плане пополнения, то моя роль незначительна. А если смотреть с точки зрения затрат, то моя роль значительная, так как меня родители одевают, обувают, кормят, оплачивают образование. В жизни буду стремится к тому, что моя роль в семейном бюджете будет самой значительной.