Эссе на тему человек становится вполне человеком только в процессе культуры ТОЛЬ??О НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА Я И ТАК ДАЮ 50 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

Человек может показать себя в обществе человеком, потому что он выражает свою культуру в разговоре, в манере общения, в поведении. В разговоре можно увидеть человека с другой стороны, и ты сразу видишь, можно культурно общатся с ним или нельзя. Сразу будет понятен его внутренний мир, цель в жизни