Эссе на тему "Должен ли человек жить разумно" (99б)

Жизнь-это удивительный дар! Все мы, люди, по-разному к ней относимся. Кто-то считает себя счастливым, а кто-то - несчастным… Все зависит от того, как мы относимся к жизни. Что для нас значит сей дар? Лично я убежден, что человеку жизнь дарована не случайно, а с какой-то целью.Я часто задавал себе вопрос: «Для чего я живу?», «С какой целью мы живем на Земле?» Я прекрасно понимаю, что не у каждого человека в жизни есть цель, потому что цель-это то к чему надо стремиться, прикладывая определенные усилия. А на это способны не все. Согласитесь, разве будет стремиться к чему-то определенному человек, у которого каждый день разные цели. Нет, конечно... Такие люди могут только мечтать.Не раз спрашивал себя, а может ли один человек изменить мир к лучшему? Наверное, нет... Но если каждый из нас будет стремиться сделать мир вокруг себя чище и светлей, то у нас есть все шансы жить в «совершенном обществе». Это, конечно, высоко сказано, может быть, звучит пафосно. Но ТАК хочется сделать мир лучше!!! Я считаю, не нужно всю жизнь искать смысл. Нужно всего лишь жить так, чтобы на душе было тепло и радостно. А, еще, главное, быть честным с самим собой и окружающими. И если я наметил для себя путь, определил цель, то буду идти к ней. Самое интересное, что в самом пути и есть смысл. Идти вперед, познавая новое, достигая высот - вот счастье! Вот жизнь, наполненная смыслом! Вот это все, ДЛЯ ЧЕГО ЖИВУ Я!!!