Эссе на тему моя свобода заканчивается там где начинается нос моего соседа как я её поинамаю и тд

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"Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека" да это очень емкое определение свободы (Кант) но свобода бывает разная - внутренняя свобода и внешняя, духовная свобода и физическая и т. д и т. п. Да и само понятие свободы очень размыто, для каждого она своя. Для меня Свобода есть признание того факта, что именно на мне лежит ответственность за принятие решений, и ничто не может освободить меня от этой ответственности. Никто не будет за меня думать, и никто не проживет за меня мою жизнь. А вот несвобода - это подчинить свой разум разуму другого, найти хозяина своим мыслям, принять чужие утверждения за реальность, чужие слова за истину, чужую волю - за посредника между моим сознанием и моим поведением. И я не думаю что могу в полной мере знать как может быть лучше другому под крылышком моей свободы. Даже из благих побуждений получится что я начну тогда ограничивать его свободу, а тогда заканчивается и моя свобода и его. Но существуют также парадоксы любви. Можно ли отнять свободу, сохраняя ее, сохранить, отдавая? Если нет границ между моей свободой и свободой другого, то это становится возможным и желанным. Моя свобода не заканчивается там, где начинается свобода Другого, а только начинается, приобретая бесконечную ценность. Любовь становится взаимной свободой и дарением, желанной жертвой. И в данном случае Любовь является надежным проводником на пути к свободе. Понимание этого зависит от возможностей и особенностей внутреннего восприятия. Надо учиться любви. Она сможет привести нас к переживанию и пониманию. А обретя любовь, надо дарить ее - безусловно, беспричинно.