Эссе на тему: Мой любимый словарь

Словарь-незаменимая вещь в мире!Мы не можем жить без словаря,точнее можем,но тогда мы не будем образованными людьми,которых все уважают...Мы будем неграмотными и неуважаемыми!Из словаря мы можем узнавать новые слова,как пишутся знакомые нам слова и незнакомые,знать,что значат те или иные слова...Словарь-великая книга!Она должна быть в каждом доме! (Извините если что не так,не мастер писать сочинения=)))))