Эссе по цитате А.Энштейна "Наука это спорт гимнастика ума доставляющая удовольствие "

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Практически все Нобелевские лауреаты обычно считаются в народе сумасшедшими. Не имея серьезных возражений по существу вопроса, хочу обратить ваше внимание на то, что в понятие «сумасшествие» большинство людей вкладывают негативный смысл. Поэтому я позволю себе изложить свое (альтернативное) мнение по данному вопросу. Обычный человек живет «обычной жизнью», т.е. от рождения до смерти занимает некоторое среднее положение в обществе. В определенное время он женится (выходит замуж), плодит детей, в меру лукавит, стараясь на публике не выходить за рамки приличного поведения, стремится копить деньги, по-возможности, не совершая при этом преступлений, но обычно и не создает за свою жизнь ничего выдающегося. Таким образом, обычный или «нормальный» человек стремится не делать ничего необычного, «не нормального» и этим гордится. А к не нормальным вещам следует отнести, например, желание облагодетельствовать человечество, «перевернуть мир», стремление найти решения множества сложных вопросов, представляющих собой загадки человеческой цивилизации или даже загадки Вселенной в целом. Именно к таким «чудакам» и относился Альберт Эйнштейн. В повседневной жизни он был не обычен, молчалив, зачастую не интересен, многолюдное общество его тяготило. Он всегда любил одиночество, «мучительное, когда ты молод, и восхитительное, когда становишься зрелым человеком». Его внимание привлекали вопросы, ответы на которые для многих окружающих были очевидны, а сами вопросы казались им не интересными. Таким образом, не разделяя общепринятых ценностей и норм поведения, Эйнштейн, видимо, вполне заслуживал звание «сумасшедшего». Почему же тогда, позвольте спросить, фамилия «Эйнштейн» известна ныне каждому ребенку и каждому взрослому человеку за Земле. Видимо потому, что влияние таких «сумасшедших» на жизнь человечества очень сильно. Безусловно, оно гораздо сильнее, чем влияние любого из тех миллионов людей, которые ничего хорошего после себя не оставляют, но считаются при этом нормальными. Жизни упомянутого выше «сумасшедшего» я и посвящаю эту статью. О том, что Нобелевскую премию по физике Альберт Эйнштейн получил в 1921 году за создание теории фотоэффекта и что главным трудом его жизни считается теория относительности, знают очень многие люди. Кстати, о том, что основной постулат теории относительности («скорость света является максимально возможной скоростью движения материальных тел») не верен, знают тоже многие. Однако, не это является лейтмотивом данной статьи. Данная статья не об Эйнштейне-физике, а об Эйнштейне-человеке. При этом я постараюсь максимально «предоставить слово самому Эйнштейну», используя в своем изложении его известные высказывания по воспоминаниям современников, а по-возможности, и прямую речь. Для начала позволю себе несколько цитат: «Я никогда по - настоящему не принадлежал ни к какой общности, будь то страна, государство, круг моих друзей и даже моя семья. Я всегда воспринимал эти связи как нечто не вполне мое, как постороннее, и мое желание уйти в себя с возрастом все усиливается. В такой самоизоляции есть привкус горечи, но я не жалею о том, что лишен понимания и сочувствия со стороны других людей. Конечно, из-за этого я что-то теряю, но обретаю куда больше, а именно: независимость от общепринятых привычек, мнений и предрассудков. Я свободен от соблазна воздвигнуть здание своего душевного спокойствия на столь шатком фундаменте. Внешние условия играли второстепенную роль в моих мыслях и чувствах. Восприятие мира рассудком, отбрасывая все субъективное, стало сознательно или бессознательно моей высшей целью (о себе в ранней юности). Еще юношей, не по летам развитым, я уже ясно осознал бесплодность надежд и чаяний, исполнения которых большинство людей добивается всю жизнь.