Есть 998 булочек и пончиков (в сумме) и 499 пакетов, в каждый пакет можно положить 2 булочки, или 2 пончика, или булочку и пончик. Аня разложила булочки и пончики так, что половина булочек оказалось в пакетах вместе с пончиками...

Математика
Есть 998 булочек и пончиков (в сумме) и 499 пакетов, в каждый пакет можно положить 2 булочки, или 2 пончика, или булочку и пончик. Аня разложила булочки и пончики так, что половина булочек оказалось в пакетах вместе с пончиками. Лена хочет переложить булочки и пончики по тем же пакетам так, чтобы половина пончиков была в пакетах вместе с булочками.Сможеь ли она это сделать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сможет, потому что Аня уже это сделала. Условие и так выполнено.
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