Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий первым обеспечить себе победу?
Математика
Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий первым обеспечить себе победу?
Ответ(ы):
Гость:
Возможно, если оба игрока будут брать одинаковое колличество камней
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