Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий первым обеспечить себе победу?

Математика

Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий первым обеспечить себе победу?

Автор: Гость