Есть существа, способные так прямо и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветом - солнцем посреди. Условия: Прочитайте текст, найдите в нём нар...
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Есть существа, способные так прямо и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветом - солнцем посреди. Условия: Прочитайте текст, найдите в нём наречия.
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю верно но я думаю прямо, верно и открыто
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