Есть задача по русскому языку просклоняйте письменно прилагательные вместе с существительными вот слова ледяная горка;сухая ветка;чистая посуда и есть задание составте предложение с одним из словосочетаний

Гость: Гость:

И. П. Ледяная горка Р. П. Ледяной горки Д. П. Ледяной горке В. П. Ледяную горку Т. П. Ледяной горкой П. П. О ледяной горке И. П. Сухая ветка Р. П. Сухой ветки Д. П. Сухой ветке В. П. Сухую ветку Т. П. Сухой веткой П. П. О сухой ветке И. П. Чистая посуда Р. П. Чистой посуды Д. П. Чистой посуде В. П. Чистую посуду Т. П. Чистой посудой П. П. О чистой посуде Сегодня я катался на ледяной горке (П. П.).