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естественный природный водоем
естественный природный водоем
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Естественный (природный) водоём-это 1 пруд,2 канал 3, озеро,4 водохронилище.
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