Есть два праздника,связанных со словом новый.Новый год и новый учебный год. Сколько в предложении букв "д" и сколько звуков "д"? В предложении обозначь имена существительны е.Определи их начальную форму.Выпиши те сущ...

Есть два праздника,связанных со словом новый.Новый год и новый учебный год. Сколько в предложении букв "д" и сколько звуков "д"? В предложении обозначь имена существительны е.Определи их начальную форму.Выпиши те существительные,которые в начальной форме имеют нулевое окончание.