Есть два праздника,связанных со словом новый.Новый год и новый учебный год. Сколько в предложении букв "д" и сколько звуков "д"? В предложении обозначь имена существительны е.Определи их начальную форму.Выпиши те сущ...
Есть два праздника,связанных со словом новый.Новый год и новый учебный год. Сколько в предложении букв "д" и сколько звуков "д"? В предложении обозначь имена существительны е.Определи их начальную форму.Выпиши те существительные,которые в начальной форме имеют нулевое окончание.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Есть два праздника,связанных со словом новый.Новый год и новый учебный год. 4 буквы дзвуков два два 1д праздника празн"ика год гот годгот звуков 1