Есть ли число для которого корень числа - только одно число

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Есть ли число для которого корень числа - только одно число
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Автор: Гость
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Гость:
Мне имено надо что бы было одно число а тут можно из -2 тоже получить 4
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