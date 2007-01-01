Есть ли число для которого корень числа - только одно число
Разное
Есть ли число для которого корень числа - только одно число
Ответ(ы):
Гость:
Мне имено надо что бы было одно число а тут можно из -2 тоже получить 4
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