Есть в русском языке фразеологизм "жить как кошка с собакой". Опишите речевые ситуации, в которых можно его употребить.Напишите небольшой рассказ о то мкак подружились собака и кошка.

Они поладили и дружили в месте гуляли и не боялись что гром что дождь но друзья не розлей вода и это хорошо всем бы таких друзей как они главное дружба остальное ерунда !