Эта точка Земли интересные темы что ее географические координаты равны нулю. Где ??аходится это точка? Найдите её на карте. Помогите пожалуйста
География
Эта точка Земли интересные темы что ее географические координаты равны нулю. Где ??аходится это точка? Найдите её на карте. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта точка находится в Гвинейском заливе.
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